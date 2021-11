Quatre outils de gestion de la pandémie qui se fissurent

La gestion de la pandémie de covid devient chaque jour plus difficile. Les outils mis en place semblent à bout de souffle face au variant delta.

Hausse de 54% des contaminations sur une semaine, avec une moyenne de 15.448 nouveaux cas par jour. 654 personnes en soins intensifs pour covid. Ces trois chiffres suffisent à montrer l'ampleur et l'impact de la 4e vague en Belgique.

De nouvelles mesures sont entrées en vigueur samedi. Il faudra attendre pour voir si elles freineront l'élan du virus. C'est urgent, les digues se fissurent. Plusieurs outils de gestion de la pandémie atteignent leurs limites.

Certains labos sont débordés

Environ 85.000 tests covid sont effectués chaque jour en Belgique. Les 100.000 dépistages sont parfois dépassés, or, le plafond est fixé à 125.000.

670.000 tests 670.000 dépistages ont dû être effectués en un mois en Wallonie

Du côté des centres de testing, ça suit plus ou moins grâce à la prise de rendez-vous, même si la demi-heure d'attente est parfois dépassée. Mais c'est à l'étape suivante que ça coince, dans les laboratoires. Le délai de 24 heures pour livrer le résultat est de plus en plus souvent dépassé, surtout en Flandre.

En un mois, il y en a eu 670.000 analyses en Wallonie. Au laboratoire du CHU de la Citadelle, à Liège, 24.000 tests ont été effectués, du 1er au 20 novembre. Pour la même période en octobre, il n'y en avait "que" 12.000. Comment suit-on la cadence? "Nous avons une grosse structure avec une centaine de personnes, qui peuvent changer de poste, et de nouvelles machines. Nos équipes travaillent 24 heures sur 24", précise le porte-parole. Les petites structures, elles, doivent cravacher pour suivre la hausse des dépistages.

Tracing: on réengage

Les équipes chargées d'appeler les contacts des personnes infectées doivent désormais se charger aussi du tracing des écoles, abandonné par la médecine scolaire.

"Le tracing commence à arriver au maximum de ses capacités." Cabinet de Christie Morreale

"Le tracing commence à arriver au maximum de ses capacités", admet la porte-parole de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. Les délais pour prévenir les contacts s'allongent.

Les équipes ont été renforcées, pour passer, en un mois, de 190 à 290 personnes, et 50 engagements sont en cours pour monter à 340 opérateurs.

Pour réduire le nombre d'appels, le système des SMS automatiques a dû être réactivé. Au détriment du contact humain, alors que le contrôle du respect des tests est déjà compliqué...

Les outils informatiques en panne

L'outil d'auto-évaluation pour obtenir un test , accessible via Ma Santé, était inaccessible dimanche passé, suite à une panne qui concernait aussi le formulaire Passenger Locator Form (PLF), à remplir au retour de voyage...

Phasage des soins: inadapté?

Depuis vendredi dernier, la phase 1B est activée dans les hôpitaux. La moitié des lits en soins intensifs doivent être réservés pour des patients covid. Mais ce phasage, utilisé précédemment, est-il encore réaliste?

Il est en tout cas difficile à respecter. "Lors de la première vague, les patients qui arrivaient en soins intensifs étaient âgés et faibles. Ils décédaient souvent rapidement", rappelle le porte-parole du CHU de la Citadelle.

Aujourd'hui, le profil est différent. "On accueille des personnes plus jeunes donc plus solides, non vaccinées, qui restent souvent 4 ou 5 semaines en soins intensifs. Or, les autres cas graves, comme des accidentés de la route, nous arrivent encore, contrairement à la situation de lockdown précédente."

