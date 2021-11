Quelles modalités pour la "3e dose pour tous"?...

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, et les représentants des entités fédérées doivent définir la stratégie pour administrer une dose supplémentaire de vaccin aux Belges.

Il y aura bien une dose supplémentaire de vaccin contre le covid recommandée pour tous les vaccinés en Belgique. La stratégie est en préparation.

Un nouveau groupe va recevoir une dose supplémentaire de vaccin anticovid. Les vaccinés au Johnson & Johnson seront invités pour un "boost". C'est la recommandation adoptée mercredi par les ministres de la Santé, réunis en comité interministériel (CIM).

Ces patients vont s'ajouter à ceux qui avaient déjà droit à ce rappel, les 65+, les immunodéprimés et les soignants.

200 hospitalisations quotidiennes Il y a actuellement, en moyenne, 204 hospitalisations par jour pour un covid

Les ministres ont aussi commandé un plan pour une revaccination généralisée de la population, la fameuse "troisième dose pour tous". Le Conseil supérieur de la Santé et à la Task Force Vaccination doivent préparer le travail pour que la CIM du 27 novembre envisage la stratégie.

Pourquoi une 2e/3e dose généralisée?

Parce que l'action des vaccins diminue avec le temps. Une étude sur 800.000 personnes aux États-Unis et publiée dans Science montre que l'efficacité contre les contaminations passait, entre mars et octobre 2021 de 86,4 % à 13,1% pour le vaccin J&J, de 89,2 % à 58 % pour Moderna et de 86,9 % à 43,3 % pour Pfizer-BioNTech.

"La vaccination est et reste notre instrument le plus puissant contre la maladie et l'hospitalisation." Les ministres de la Santé

Or, l'accès à nombre de secteurs requiert un Covid Safe Ticket (CST), basé sur la vaccination complète, un test négatif ou un rétablissement. 75% de la population est pleinement vaccinée, mais la diminution d'efficacité du vaccin fait craindre que pas mal de personnes ne soient plus si "safe" que ça.

Le dernier rapport de Sciensano fait état de contaminations toujours en hausse (en moyenne 8.236 par jour). Les hospitalisations augmentent aussi (204 quotidiennement). "La vaccination est et reste notre instrument le plus puissant contre la maladie et l'hospitalisation", rappellent les ministres de la Santé.

Enfin, l'observation d'un pays comme Israël montre une nette baisse des indicateurs avec une 3e dose.

Qui sera appelé pour une dose supplémentaire?

La demande d'analyse concerne les moins de 65 ans, les plus âgés étant déjà appelés pour ce boost. Étant donné que la campagne générale était organisée en fonction de l'âge, par ordre décroissant, et que l'efficacité du produit diminue avec le temps, il semble logique qu'un scénario identique sera déterminé. Les personnes avec comorbidités seront logiquement appelées rapidement.

Les moins de 12 ans ne sont pas (encore) concernés par la vaccination. La décision de l'Agence européenne du médicament sur les 5-11 ans est attendue en décembre.

Quand?

Les personnes vaccinées avec J&J seront appelées à la mi-décembre. Le reste de la population sera appelée "courant 2022".

Où?

Il faudra probablement rouvrir des centres de vaccination. Les médecins généralistes peuvent aussi vacciner. Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé, souhaite que les pharmaciens puissent aussi le faire, mais ce n'est pas encore acquis. L'Absym s'y oppose fermement.

Quel vaccin?

La dose supplémentaire consistera en un vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna.

Quel engouement?

Les pourcentages de perte d'efficacité du vaccin, surtout pour le J&J, en déçoivent certains et une certaine lassitude se ressent. La 3e dose pour les 65+ ne semble pas rencontrer un succès fou. À Bruxelles, 29% des "pleinement vaccinés" de plus de 65 ans (82% de cette population) l'a déjà reçue. En Wallonie, ils sont 31% sur les 89% de 65+ qui sont vaccinés.

1 an Le covid safe ticket est valable un an à partir de la date de la vaccination complète

Obligatoire pour garder son CST?