Quelles modalités pour la "troisième dose pour tous"?...

Ces patients vont s'ajouter à ceux qui avaient déjà droit à ce rappel, les 65+, les immunodéprimés et les soignants .

Les ministres ont aussi demandé un plan pour la fameuse "troisième dose pour tous" au Conseil supérieur de la Santé et la Task Force Vaccination. Ils se pencheront sur celui-ci lors de la CIM du 27 novembre .

Pourquoi envisager une troisième dose généralisée?

Parce que l'action des vaccins diminue avec le temps . Une étude effectuée sur 800.000 personnes aux États-Unis, publiée dans Science , montre que l'efficacité des vaccins passe, selon des données observées entre mars et octobre 2021, de 86,4 % à 13,1% pour Johnson & Johnson , de 89,2 % à 58 % pour Moderna et de 86,9 % à 43,3 % pour Pfizer-BioNTech . La diminution de l'efficacité du vaccin soulève donc de nombreuses inquiétudes.

De fait, le dernier rapport de Sciensano fait état de contaminations toujours en hausse (en moyenne 8.236 par jour). Les hospitalisations augmentent aussi (204 quotidiennement). "La vaccination est et reste notre instrument le plus puissant contre la maladie et l'hospitalisation", rappellent les ministres de la Santé.