Raccourcir la quarantaine pour soulager l'économie?

Protéger l'économie

Or, l'économie est en plein redémarrage et les bases de la reprise restent fragiles , à cause des pénuries, des prix de l'énergie ou encore des règles qui freinent la consommation (obligation du covid safe ticket dans de nombreux lieux, horaire limité dans l'horeca, discothèques fermées, limitation du nombre de clients dans les commerces...).

En France, en Espagne, au Portugal, en Suisse et au Royaume-Uni , les personnes positives complètement vaccinées ne devront plus s'isoler que sept jours , au lieu de dix. Aux États-Unis , la durée de quarantaine est réduite de dix à cinq jours pour les personnes positives au covid, à condition qu'elles soient asymptomatiques.

Moins létal

"Omicron est moins létal que Delta. La loi des grands nombres (de contaminations) et son impact sur les hospitalisations n’est pas (encore) visible en Belgique et sans doute sera moindre sur les SI", estime ainsi sur Twitter le professeur de santé publique de l'ULB, Yves Coppieters. Il note également une baisse du ratio hospitalisations/cas positifs depuis le 25 décembre.

Favoriser les autotests?

Or, le temps que les contacts à haut risque soient appelés par le tracing, prennent rendez-vous et reçoivent le résultat, un patient positif risque d'avoir déjà contaminé ses proches.

Que faire si les tests PCR, plébiscités depuis le début de cette crise, ne correspondent plus à la réalité de l'épidémie? Les tests antigéniques, réalisés en pharmacie ou les autotests, semblent davantage adaptés. Ils ont d'ailleurs été largement conseillés et utilisés durant cette période de fête. Mais l'utilisation de cette méthode appelle des réserves. On sait, par exemple, qu'ils ne détectent pas le virus au tout début de l'infection, au moment où la personne est la plus contagieuse...