Recours élargi au CST: le Parlement bruxellois a fait la moitié du chemin

Ce faisant, il a fait la moitié du chemin en vue de l'instauration, dans la capitale, de son utilisation étendue à l'horeca, aux dancings et discothèques, clubs de sport et de fitness (hors cadre scolaire), foires commerciales et congrès, structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif et établissements pour personnes vulnérables.