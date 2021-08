Retourner au boulot après un covid, ça se prépare

Fatigue, maux de tête...

Les symptômes du covid long sont divers. Il a y surtout la fatigue. "Près de 90% de ceux qui souffrent d'un covid long s'en plaignent", pointe Lode Godderis, professeur de médecine du travail (KU Leuven) et CEO d’Idewe, service de prévention et de protection au travail en Belgique. Il y a aussi les maux de tête et les problèmes cognitifs. "Une sorte de brouhaha mental", décrit Godewina Mylle, qui est médecin du travail, spécialiste de la prévention et chercheuse chez Idewe. Ce problème affecte le travail administratif ou les enseignants. Il y a aussi les soucis respiratoires, handicapants pour les tâches physiques.