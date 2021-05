Réunion à l'OMS pour bâtir le monde de l'après-pandémie

Les 194 pays membres de l'OMS se réunissent ce lundi en vue de prévoir l'après-covid. Un vaste chantier annonciateur de réformes et de grincements de dents.

Comment prévenir de nouvelles pandémies? Faut-il donner plus de pouvoirs à l'Organisation mondiale de la santé (OMS)? Comment régler l'accès aux vaccins? La 74e Assemblée mondiale de la Santé, ayant pour objectif de construire le monde de l'après-pandémie, es t censée répondre à toutes ces questions.

L'assemblée, qui s'ouvre ce lundi et se clôturera le 1er juin inclus , se déroulera virtuellement. Outre le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, plusieurs chefs d'États, dont le président français Emmanuel Macron, et de gouvernements doivent y prendre la parole ce lundi.

Le principal enjeu de cette réunion, qualifiée par le Dr Tedros de "l'une des plus importantes de l'histoire de l'OMS", est la réforme de l'agence , sa capacité à coordonner la réponse aux crises sanitaires mondiales et à prévenir de futures épidémies.

Réformer le système d'alerte

Plusieurs pays, plus particulièrement ceux d'Europe, réclament une organisation plus puissante, capable de mener des enquêtes indépendantes et mieux dotée financièrement, alors que seulement 16% du budget de ces investigations provient des cotisations obligatoires des États.