Revers pour AstraZeneca et son nouveau traitement anti-Covid

Il s'agit d'un traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442 . Ce médicament doit permettre à la fois de prévenir et de traiter la maladie . "L'essai n'a pas atteint le but principal de prévenir les cas de Covid-19 symptomatique après exposition " au virus, explique AstraZeneca dans un communiqué.

Le traitement était en phase 3 de développement, c'est-à-dire en essais cliniques de grande ampleur afin de mesurer sa sûreté et son efficacité. Plus de 1.000 participants, tous des adultes non vaccinés, ont ainsi été exposés à une personne contaminée au cours des huit jours précédents.