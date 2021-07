Rien ne change pour la vaccination des soignants

La Conférence interministérielle (CIM) Santé se réunissait ce mercredi avec, sur la table, le dossier de la vaccination des soignants. Le débat est enflammé, de nombreuses voix, issues du terrain médical et de la politique, réclament une obligation pour les professionnels qui sont en contact direct avec des personnes fragiles face au virus . Mais, il l'a déjà dit, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, préfère éviter de recourir à la méthode stricte.

Et les ministres des entités fédérées ayant la Santé dans leurs attributions ont suivi: il n'y aura pas d'obligation pour les soignants belges "tant qu'il subsiste une marge de progression". On continuera donc à informer et sensibiliser.