Rudi Vervoort plaide pour un débat sans tabou sur l'obligation vaccinale

"Tous les moyens ont été mis en œuvre pour stimuler la vaccination . La vraie question, c'est que cela fait quelques semaines que l'on tourne autour de l'obligation du vaccin. On devrait en parler sans tabou, sans refuser ce débat… À un moment, il faut forcer le cheval à boire", a expliqué le ministre-président bruxellois, interrogé par la Première.

"Pas question de lever le masque"

Pour rappel, un Comité de concertation se réunira ce vendredi à 14h. Les représentants des différents gouvernements du pays se retrouveront au Palais d'Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l'évolution de la situation épidémiologique et se prononcer sur les mesures toujours en vigueur, e n particulier le port du masque .

Le Premier ministre, Alexander De Croo, mais également le ministre-président flamand, Jan Jambon, se sont prononcés en faveur d'un assouplissement conséquent de l'une des dernières mesures sanitaires qui touchent toute la population, estimant qu'elle ne s'indiquait plus que dans des lieux pas assez ventilés où la proximité entre les gens est trop grande comme les transports publics. L'idée serait d'inverser la logique actuelle et de ne plus délimiter que quelques exceptions.