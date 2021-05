Sanofi lance la dernière phase d'essais pour son vaccin

C'est l'heure de vérité pour Sanofi et GSK. Le groupe pharmaceutique français vient d'annoncer, ce jeudi, le lancement de l'étude de phase 3 de son candidat-vaccin contre le coronavirus, la toute dernière sur l'homme avant une potentielle autorisation.

"Sanofi et GSK débutent une étude internationale de phase 3 pour évaluer l'efficacité de leur candidat-vaccin contre (le) Covid-19", a déclaré Sanofi dans un communiqué, dix jours après l'annonce de résultats encourageants à l'issue de premiers essais.

Ces derniers, dits de phase 2 et réalisés sur quelques centaines de personnes, avaient montré que ce vaccin provoque la production d'anticorps contre le coronavirus chez la plupart d'entre elles.

L'étude de phase 3, réalisée à plus grande échelle, doit maintenant donner une idée réelle de l'efficacité du vaccin contre le Covid-19. Ces essais seront effectués auprès de quelque 35.000 personnes dans de multiples pays, dont les États-Unis.

Retard

Cela signifie que, dans le meilleur des cas, le vaccin de Sanofi sera lancé près d'un an après les premiers vaccins distribués dans le monde occidental contre le coronavirus, ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

"Nous avons adapté la stratégie de développement de notre vaccin de manière à tenir compte de l'évolution constante du virus et à anticiper les besoins qui émergeront après la pandémie."

Dans l'Union européenne (UE), ceux de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca sont déjà sur le marché depuis des semaines. Plus largement, dans le monde, les vaccins russes Sputnik V et chinois Sinovac jouent aussi un rôle important dans les campagnes de vaccination.