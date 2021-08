Se faire vacciner au magasin, ce sera possible dès lundi à Bruxelles

Liste des magasins concernés

À partir de la semaine prochaine, un vaccibus sera présent sur le parking des magasins Action de Molenbeek et Anderlecht du lundi au jeudi, une semaine sur deux et chez Ikea Andelercht tous les vendredis et samedis. Le Primark d'Ixelles (du mercredi au vendredi) et les hypermarchés Carrefour d'Evere et d'Auderghem (du lundi au vendredi) mettront à disposition des locaux pour vacciner leurs clients. Toutes les informations seront disponibles sur covid.brussels.