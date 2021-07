Selon Jean Castex, la France fait face à une quatrième vague

Jean Castex a affirmé, sur TF1, que la France faisait actuellement face à une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus. "Il [variant Delta] est là et bien là. Il est majoritaire et beaucoup plus contagieux […] Le monde est confronté à une quatrième vague et en même temps, la clé on la connaît, c’est la vaccination. La contagiosité de ce variant nous y oblige encore plus."