Selon l'OMS, Omicron ne provoque pas de formes plus sévères de Covid-19

D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Omicron ne provoque pas de formes plus sévères de coronavirus. L'institution estime aussi, avec quelques nuances, que le vaccin anti-covid protège contre le nouveau variant.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme mardi soir qu'il n'y a pas d'indications que le nouveau variant du virus Sars-Cov-2, Omicron , provoque des formes plus sévères de Covid-19.

"Nous avons des vaccins très efficaces qui ont démontré leur pouvoir contre tous les variants jusqu'à présent, en termes de sévérité de la maladie et d'hospitalisation, et il n'y a aucune raison de penser que cela ne serait pas le cas" avec Omicron, a expliqué le docteur Ryan, tout en soulignant que l'on en était au tout début des études d'un variant détecté seulement le 24 novembre et qui a depuis été repéré dans une quarantaine de pays.