Tout ce que vous devez savoir sur la dose de rappel

Voici le grand retour des centres de vaccination. Les ministres de la Santé ont validé le principe d'une dose de rappel contre le coronavirus pour toute la population adulte. Objectif final pour ce "booster": fin mars 2022.

Voilà, ça y est. C'était fortement pressenti, c'est à présent acté: la Belgique se lance dans l'administration d'une dose de rappel, dite "booster", à l'ensemble de sa population adulte, alors que cette injection supplémentaire était jusqu'à présent réservée aux personnes présentant un profil de risque accru.

Revirement? Non, une évolution, qui est celle du Conseil supérieur de la santé (CSS), basée sur les études publiées, l'expérience de terrain en provenance de contrées disposant d'une longueur d'avance comme Israël et le Royaume-Uni ou encore la stratégie fraîchement élaborée par le voisin français. Expédié aux ministres de la Santé, réunis ce samedi matin au sein de leur conférence interministériel (CIM), ce nouveau rapport du CSS sera publié la semaine prochaine. Mais les faits sont connus: si les vaccins offrent encore actuellement une solide protection contre les formes graves du Covid-19, celle-ci a tendance à s'éroder avec le temps. Surtout contre les infections; surtout pour les personnes âgées; surtout avec Johnson & Johnson.

Une dose supplémentaire pour tous les adultes, donc – la troisième pour la plupart, la seconde pour ceux dont le schéma initial reposait sur la dose unique signée Johnson & Johnson. Voici ce qui est prévu, à l'heure actuelle.

Qui est concerné?

On l'a dit: tous les adultes en Belgique. À ceci près qu'à ce jour, quelque 1,4 million de rappels ont déjà été inoculés. C'est que la valse du booster a débuté dès septembre, avec les personnes présentant un système immunitaire défaillant, suivies par les résidents des maisons de repos, les plus de 65 ans et à présent, le personnel de santé ou les Belges ayant reçu la dose unique de Johnson & Johnson.

510.000 Belges de moins de 65 ans vacciné·E·S avec AstraZeneca Voilà la population visée d'ici à la fin mars 2022: les quelque 510.000 personnes de moins de 65 ans ayant reçu de l'AstraZeneca, plus tout le reste de la population adulte présentant un schéma vaccinal complet (environ 4,1 millions de têtes de pipe) à l'ARN messager.

Place à présent à tout le reste de la population adulte présentant un schéma vaccinal complet. En commençant par les personnes ayant reçu deux doses d'AstraZeneca.

Quel est le timing?

De septembre à novembre, la vaccination a donc recommencé à monter en puissance en Belgique. "Cette semaine, nous avons tourné à près de 270.000 doses de booster", fait valoir la task force vaccination, qui précise que 1,6 million de nouvelles injections sont déjà planifiées d'ici à la fin décembre. La cadence est actuellement nettement plus élevée en Flandre (198.286 injections au cours de la semaine qui vient de s'écouler), poussée notamment par un délai de réponse plus serré.

"La Belgique dispose encore d'un stock de minimum cinq millions de doses." Sabine Stordeur Project manager au sein de la task force vaccination

Dans cette course contre un virus qui tourne une fois de plus à plein régime et l'apparition du nouveau variant Omicron, n'y aurait-il pas moyen de presser davantage le pas? Pas si facile. Ce qui dicte le tempo, ce ne sont pas les stocks de vaccins ni le ballet des livraisons. "La Belgique dispose encore d'un stock de minimum cinq millions de doses", précise Sabine Stordeur, project manager au sein de la task force vaccination. "Et des livraisons de Pfizer et Moderna reprendront en 2022", complète Dirk Ramaekers, à la tête de la task force.

Non, ce qui impose le rythme, c'est le planning suivi lors de la campagne initiale. Parce que voici le délai arrêté par la Belgique entre la vaccination primaire et le rappel: deux mois minimum pour Johnson & Johnson, quatre mois ou plus pour AstraZeneca et au moins six mois pour Pfizer et Moderna.

6 mois minimum entre la 2e et la 3e dose d'un vaccin à ARN messager Tel est le tempo choisi par la Belgique pour la dose de rappel: laisser passer au minimum deux mois pour Johnson & Johnson; quatre mois pour AstraZeneca; six mois pour Pfizer et Moderna.

Or le gros des troupes des Belges de moins de 65 ans a reçu sa deuxième dose entre mai et septembre 2021, avec un pic atteint en juillet. Ce qui mène, pour le booster, à un calendrier assez chargé entre novembre 2021 et février 2022. En soi, la Belgique n'a pas vraiment pris de retard et n'a pas à rougir, à l'échelle européenne, de son calendrier.

En somme, les ministres de la Santé n'ont pas rajouté de groupes prioritaires à tous ceux déjà établis; à présent, ce sont l'âge et le déroulé passé de la vaccination initiale qui vont mener la danse.

Quel type de vaccin?

Peu importe le vaccin reçu lors de la vaccination initiale, la dose de rappel se fera soit avec une dose de Pfizer, soit une demi-dose de Moderna – ce qui s'explique par des concentrations différentes. Actuellement, seuls ces deux vaccins à ARN messager ont été autorisés par l'Agence européenne des médicaments pour la dose de booster.

Où ce rappel sera-t-il administré?

"Les invitations vont partir le plus vite possible, assure Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé et présidente de la CIM. Et chaque région va présenter son organisation des centres de vaccination." En décembre, la capacité hebdomadaire belge devrait grimper des 420.000 doses actuelles à 530.000. En ce compris les premières et deuxièmes doses, toujours dans la course.

Lire aussi Comment éviter la saturation à répétition des hôpitaux?

C'est donc le grand retour des centres de vaccination, qui assureront le gros de l'administration de ce rappel. La première ligne, bien que déjà essoufflée, sera mise à contribution, ainsi que les pharmacies – la modification législative nécessaire est presque mûre et va atterrir sur la table du conseil des ministres et être envoyée au Conseil d'État. Les entreprises pourraient jouer un rôle; à la concertation sociale de l'ajuster.

Pour tous ceux désireux de ne pas attendre la convocation officielle et de s'inscrire sur liste d'attente, les algorithmes de Qvax et de sa déclinaison bruxelloise BruVax ont été mis à jour. Lancement prévu fin de semaine prochaine, au plus tard.

Et pour tous ceux désireux de ne pas attendre la convocation officielle et de s'inscrire sur liste d'attente, les algorithmes de Qvax et de sa déclinaison bruxelloise BruVax ont été mis à jour. Lancement prévu fin de semaine prochaine, au plus tard.

Quel impact sur le pass sanitaire?

La question reste en suspens, l'Union européenne devant encore accorder ses violons. Pour l'heure, cette dose de rappel ne change pas grand-chose au pass sanitaire à la sauce belge, le mal nommé covid safe ticket.

Et les enfants là-dedans?

La dose de rappel ne concerne que la population adulte, pas les 12-17 ans à qui la vaccination a déjà ouvert ses bras. Et quid des 5-11 ans, pour lesquels l'Europe vient d'autoriser la vaccination avec Pfizer? On attend, pour la mi-décembre, les avis du Conseil supérieur de la santé et du Comité consultatif de bioéthique.