Un lockdown light se profile en Belgique

Le dernier Comité de concertation (Codeco) avait écarté l'essentiel des mesures rigoureuses que préconisait le Gems, le groupe d'experts qui le conseille dans cette pandémie. Mais la hausse des chiffres pour tous les indicateurs de l'épidémie et la pression sur les hôpitaux affolent. Les nouvelles règles, qui n'ont pas encore eu le temps de faire effet, semblent bien faiblardes face à la vigueur de l'épidémie.

Lundi dernier, 23.621 cas de Covid-19 ont été détectés. Un record en Belgique. Entre le 18 et le 24 novembre, il y a eu, en moyenne, 294,6 admissions à l'hôpital par jour, une hausse de 22%. Au total, 3.397 personnes sont hospitalisées en raison du covid , dont 686 patients en soins intensifs.

Réduire le nombre de contacts sociaux, ce n'était pas la voie choisie lors du Codeco précédent, hormis dans le cadre professionnel avec le télétravail. Il misait plutôt sur le masque et le covid safe ticket (CST). Mais les ministres du Fédéral et des entités fédérées vont clairement devoir revoir leur copie. Quelles sont leurs options? Le virologue Marc van Ranst , aux positions généralement très résolues, estime qu'on se dirige vers un lockown "light".

Va-t-on fermer des secteurs économiques?

Plutôt que de refermer directement des pans du secteur économique, il y a l'option des limitations, en termes de public et d'horaire. Avec, par exemple, des horaires réduits et un nombre de convives restreint à table dans l'horeca (où le CST est déjà en vigueur). Dans les commerces, on pourrait aussi devoir refaire ses courses seul.