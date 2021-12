Un nouveau Codeco organisé ce mercredi pour la culture

Le Conseil d'État a décidé de suspendre l'obligation de fermeture du secteur culturel imposée par le Comité de concertation du 22 décembre dernier. Un nouveau Comité de concertation électronique se tiendra ce mercredi en vue d'une réouverture des salles de théâtre, cinéma et concert.

Un Comité de concertation électronique se tiendra ce mercredi en vue d'une réouverture du secteur culturel. Un kern s'était réuni mardi soir, après la décision du Conseil d'Etat de suspendre l'obligation de fermeture du secteur culturel imposée par le Comité de concertation du 22 décembre dernier.

Suite à la réunion, il a été décidé d'adapter l'arrêté royal pour répondre à l'arrêt du Conseil d'Etat, selon Belga. Les théâtres, les cinémas et les salles de concert devraient pouvoir rouvrir leurs portes, avec une capacité maximale de 200 spectateurs. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) se chargera de rédiger le nouvel arrêté.

Décision du Conseil d'État

Mardi soir, le Conseil d'État avait fait droit à un recours introduit en extrême urgence par un producteur qui prévoyait de jouer une revue ces prochains jours au centre culturel d'Auderghem.

Le requérant contestait l'obligation de fermeture imposée au secteur culturel lors du Codeco du 22 décembre, arguant que la mesure ne figurait pas dans les recommandations rendues la veille par le groupe d'experts du GEMS. Pour lui, il s'agissait dès lors d'un excès de pouvoir et d'une mesure non proportionnelle, ainsi qu'une atteinte au droit au travail et à l'accès à la culture. Un argumentaire auquel le Conseil d'État ne s'est pas montré insensible.

"Il ressort de ce qui précède que l'acte attaqué ne démontre pas en quoi les salles de spectacle relevant du secteur culturel seraient des lieux particulièrement dangereux pour la santé et la vie des personnes en tant qu’ils favoriseraient la propagation du coronavirus, au point qu'il soit nécessaire d'en ordonner la fermeture", peut-on lire dans l'avis rendu par le Conseil d'État. "Par ailleurs, le présent arrêt se limite à suspendre cette mesure de fermeture aux seuls espaces intérieurs relevant des établissements culturels, de sorte que l'impact de cette suspension est limité et clairement circonscrit", lit-on ensuite.

L'arrêt souligne donc que certains espaces, tels que les cinémas, resteront fermés au public. Côté politique, le MR a déjà laissé entendre qu'il réclamerait un Codeco dans les premiers jours de 2022, tandis que la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo) a appelé à ne pas attendre un nouvel arrêt pour rouvrir les cinémas.

Soulignons que, malgré cette victoire pour le secteur, les deux autres actions judiciaires des acteurs culturels ont été maintenues. Un recours en suspension en extrême urgence devant le Conseil d'État avait, en effet, été introduit, lundi, par une dizaine d'associations, dont la Ligue des Droits Humains (LDH). "Notre action est plus large, concerne aussi bien les cinémas et salles de concert et attaque plusieurs dispositions de l'arrêté royal", motive Olivia Venet, présidente de la LDH.

Il y a également une citation en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles, dont l'audience d'introduction aura lieu lundi prochain. Pour Me Jacques Englebert: "La question reste de savoir si un cinéma est bien considéré ici comme un lieu culturel. On pense que oui, mais cela prête à controverse et donc mes clients poursuivent pour l'instant leur procédure."

Rencontre avec Vandenbroucke

Plus tôt dans la journée, des représentants d'une vingtaine de fédérations culturelles avaient rencontré le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Les participants à la réunion réclamaient la convocation immédiate d'un nouveau Codeco pour annuler la décision de fermeture de la culture avant la reprise de toute discussion, et la réouverture du secteur dans des conditions similaires à celles qui avaient été instaurées le 26 novembre 2021 (jauge, CST et masques).

Des exigences auxquelles le ministre avait refusé d'accéder, proposant plutôt une nouvelle réunion le 4 janvier afin d'élaborer un plan par étapes pour les activités en intérieur avec un public assis. Or, un tel plan existerait déjà, selon Bénédicte Linard.

Finalement, une discussion sur les protocoles dans le culturel se tiendra lors d'un nouveau Codeco, à organiser la semaine prochaine. Il sera aussi consacré à une analyse de l'influence du variant Omicron dans notre pays.