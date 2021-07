Une mise en pause du déconfinement se profile

Depuis une bonne semaine, les chiffres des contaminations au Covid-19 sont repartis à la hausse en Belgique, avec près de 700 nouveaux cas détectés en moyenne par jour selon les dernières statistiques. Les hospitalisations sont aussi en augmentation , mais plus faiblement (17,6 hospitalisations par jour, +10% en une semaine) et le taux de reproduction du virus est passé au-dessus de 1, signe que l'épidémie accélère .

Les causes de ce nouveau soubresaut du virus, on les connaît: le variant delta plus virulent que les autres souches actives chez nous, la reprise des contacts suite au déconfinement progressif et aussi la multiplication du nombre de tests, du fait des départs en vacances, qui révèlent des cas.