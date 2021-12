Une première entaille dans le covid safe ticket qui pourrait en appeler d'autres

La justice a enfoncé un coin dans le Covid Safe Ticket wallon (CST). D'autres actions en justice sont en cours. Elles concernent Bruxelles et l'accord de coopération entre le Fédéral et les entités fédérées. Bientôt enterré, le CST? Du côté politique, on temporise.

À ces plaintes, on ajoutera que certains experts le jugent contre-productif. Il donnerait un faux sentiment de sécurité à ceux qui le brandissent, et ferait baisser leur vigilance. "Les gens se disaient qu'avec le CST, ils ne risquaient pas de transmettre la maladie ni de tomber malades. Or, on a vu une partie de l’efficacité vaccinale diminuer pour les contaminations, mais il reste bien entendu très efficace contre les formes graves. Le CST n’a plus vraiment sa place même si dans certains endroits, il pouvait quand même s’avérer utile", a estimé l'infectiologue Leïla Belkhir sur la RTBF.