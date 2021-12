Vaccination anti-covid: la plateforme QVAX disponible

Grâce à QVAX, il est possible de s'inscrire volontairement sur une liste de réserve pour bénéficier plus rapidement d'une nouvelle injection (booster shot) du vaccin contre le Covid-19.

Combler les absences

"Les directives de chaque Région concernant les groupes prioritaires sont scrupuleusement respectées", insiste QVAX. "Il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que vous ne soyez appelé via la liste de réserve et peut-être même recevrez-vous votre invitation via la voie normale avant", prévient la plateforme.