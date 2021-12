Vaccination obligatoire: sur le plan éthique, un "oui" avec de gros "mais"

Celui portant sur une obligation vaccinale étendue à l'ensemble des 18 ans et plus n'est pas encore à l'agenda parlementaire. Mais le Comité consultatif de bioéthique (CCB), saisi par Frank Vandenbroucke début décembre, a posé ce mardi un avis destiné à clarifier les enjeux éthiques soulevés par cette épineuse question qui, s'inquiète-t-il, crée une "polarisation croissante" dans la société.

La solidarité avant la liberté

"Des incertitudes scientifiques trop importantes"

Et, notamment, que l'on sache avec précision la protection qu'offrent dans le temps les vaccins actuels contre les variants récents (Delta et Omicron), le schéma vaccinal exact que l'on doit mettre en œuvre pour les contrer (qui est encore mouvant, comme on l'a vu récemment avec le raccourcissement de l'intervalle pour la dose "booster", en faudra-t-il davantage? pour qui?), mais aussi l'articulation de la vaccination avec les autres outils de santé publique et notamment les traitements préventifs et curatifs qui tendent à devenir plus nombreux.