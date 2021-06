Voici comment vous devrez montrer patte blanche pour voyager

Ainsi le Codeco s'est-il mis d'accord sur la manière dont la Belgique allait implémenter ce certificat covid numérique porté par la Commission. Avec une philosophie en tête: œuvrer le plus possible à une harmonisation des règles à l'échelon européen. Quelles seront les règles en vigueur à partir du 1 er juillet? C'est (relativement) simple.

Vous quittez la Belgique?

De retour au pays?

Petite facilité pour les résidents belges : le test PCR de retour peut être effectué en Belgique, dans les deux jours. Et les moins de 12 ans ne doivent pas y passer, ce qui différencie la Belgique d'un certain nombre de pays, où cette limite sera fixée à 6 ans.

Un "frein d'urgence"

Voilà pour la procédure de routine. Si jamais les variants devaient venir doucher ce début d'insouciance estivale, la Belgique a prévu un "frein d'urgence". Toute personne en provenance d'une zone déclarée à haut risque, vaccinée ou non, devra se soumettre à 10 jours de quarantaine obligatoires et passer par la case PCR à deux reprises. Quant aux non-résidents ou non-Belges, ils ne seraient plus les bienvenus – exception faite des déplacements essentiels des diplomates et du personnel de transport.