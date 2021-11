Yves Coppieters: "La vaccination obligatoire serait une erreur"...

Que pensez-vous des mesures préconisées par le GEMS?

Il y a du bon et du moins bon. Rendre obligatoire le télétravail pour une courte période permettra de diminuer la mobilité et de réduire les contacts sociaux, donc les contaminations.

Êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire?

Si on avait un vaccin très efficace pour freiner une maladie létale, ça se justifierait. Aujourd'hui, on n'a pas cet outil! L'obligation entraînerait un clivage de la population. Les soignants sont déjà mal payés, mal valorisés et surchargés. Les 15% de non-vaccinés risquent de perdre leur motivation et de quitter la profession. Or, on n'a pas de réserve de personnel.