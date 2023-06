Faut-il souscrire à un contrat d'énergie fixe avant le 1ᵉʳ juillet?

Vu l'évolution des prix du gaz et de l'électricité durant ce mois de juin, les tarifs de fournisseurs d'énergie pourraient être plus élevés le mois prochain. Que faire?

Depuis, ce prix a diminué pour atteindre le 1 er juin 2023 son plus bas niveau depuis l’été 2022 : 23 euros/MWh. Ce qui est une excellente nouvelle pour tous les ménages qui ont un contrat d’énergie à prix variables.

"Les prix ont atteint leur plus bas au début du mois de juin, mais la situation tendue a fini par les faire remonter ", selon l’analyse d’Engie.

"Malgré les perspectives positives concernant les niveaux de stockage du gaz et l’offre de GNL toujours suffisante en Europe, le marché se rend à nouveau compte que la situation n’est pas encore tout à fait rose. "

Concernant, les prix de l’électricité , Engie note qu’ils sont très volatils depuis le début du mois de juin et qu’ils ont suivi les fluctuations importantes des prix du gaz et des émissions de CO2.

Faut-il souscrire à un tarif fixe?

Autrement dit, si vous craignez que les prix du gaz (et par conséquent ceux de l’électricité) continuent de s’inscrire dans une tendance générale à la hausse au cours des prochaines semaines ou mois, alors vous avez peut-être intérêt à souscrire à un contrat fixe avant le 1 er juillet 2023.

"Les prix du gaz sont effectivement repartis à la hausse, mais il faut voir si cette tendance va se maintenir. Or, l'été ne fait que commencer et mon optimisme naturel me pousserait à ne pas souscrire à un tarif fixe maintenant, mais c'est peut-être une erreur…"