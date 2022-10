Un peu de géographie et d’économie pour démarrer, avec un repositionnement de Marche sur la carte, “pour ceux venus de Bruxelles”. Au carrefour de la route du Condroz et de la Nationale 4, Marche est devenue , en trente ans, un pôle économique qui compte dans le sud-est de la Wallonie. On dénombre six zonings industriels, bientôt sept… “Tu ne savais pas ça, hein?”. Le bourgmestre a le tutoiement facile. Le maïeur est volubile.

Et ce dernier d’enchaîner. “Nous avons le sentiment très net d’avoir été laissés à nous-mêmes face au covid, face aux inondations et face à la crise énergétique. Comme toutes les communes, nous puisons dans nos bonis pour essayer de faire face . Avec des mesures drastiques, certaines communes s’en tireront peut-être en 2023. Mais si cela ne change pas, on devra mettre la clé sous le paillasson en 2024”, avertit le maïeur.

“On se retrouve de plus en plus face à une situation où l'on doit dire aux gens qu’il faut se chauffer moins ou changer de logement. Nous n’avons pas de formation sociale , nous ne sommes pas outillés pour gérer quelqu’un en pleurs parce qu’il n’arrive plus à payer sa facture”, explique Nicolas Gigot.

L’hôpital de Marche, comme d’autres, cumule les facteurs défavorables. Vétustes et énergivores, les bâtiments tournent 24h/24 et 7 jours/7. “Dans les unités de soins, on ne peut pas trop baisser la température. Nos patients sont faibles, il ne faut pas les affaiblir plus encore”, précise Bertrand Lespagnard avant d’ajouter qu’un groupe de travail a été mis sur pied afin de tenter de dégager des solutions ponctuelles et structurelles. Dans cet esprit, Vivalia installe actuellement une machine de cogénération à Marche.

Difficile de faire un reportage sur la gestion de la crise énergétique sans passer par l’ hôpital Princesse Paola , géré par l’intercommunale Vivalia . Dans cet univers aseptisé où le port du masque est encore de rigueur, on peut aussi parler de crise sur crise, comme nous l’explique Bertrand Lespagnard , directeur-général adjoint qui fait référence au covid et à la cyberattaque qui a touché Vivalia dans la nuit du 13 au 14 mai dernier. “Ce qui est encore plus compliqué pour un hôpital, c’est que l’ on subit des coûts sans pouvoir modifier nos recettes ”, explique notre interlocuteur pour qui les choses sont claires. “S'il n’y a pas un refinancement du secteur hospitalier, on va au-devant de grands problèmes.”

“Nous sommes sollicités de toutes parts depuis le covid, les inondations, l’accueil des réfugiés ukrainiens et maintenant cette crise de l’énergie”, entame le président du CPAS, avant d’ajouter: “Ce sont toujours des crises qui s’ajoutent à d’autres crises”. Nos deux interlocuteurs confirment les dires du consultant du guichet énergie. “Avec cette crise, nous touchons une couche supplémentaire de la population: la classe moyenne. On voit arriver un public que nous ne connaissions pas”, explique Gaëtan Salpeteur qui gère annuellement un budget d’environ 14 millions d’euros . Pour élaborer la nouvelle enveloppe annuelle, le président a fait comme tout le monde, il a tablé sur des factures du gaz multipliées par quatre. On ne va pas se mentir, autant se bander les yeux avant de lancer une fléchette en espérant de tout cœur atteindre le centre de la cible. Un grand saut vers l’inconnu.

Réduire les dépenses, négocier une prise en charge spécifique énergie avec le Fédéral et discuter d’une indexation des honoraires avec l’Inami. De quoi avoir un petit matelas. Et si ces pistes n’aboutissent pas, le directeur général adjoint de Vivalia ne se veut pas optimiste. “Nos actionnaires (la province et les communes) devront prendre le déficit à leur charge. Ils sont eux-mêmes en difficulté, l’idée n’est pas d’en rajouter sur leur dos. On va essayer de trouver des solutions, mais nous ne sommes pas capables de faire des miracles.” Si le père Noël décide tout de même de passer cette année, pas certain que sa hotte sera bien remplie.

Des pistes de réflexion sont en cours concernant d’autres solutions (baisser d’un degré les piscines de revalidation de Virton et Libramont), mais chacun semble conscient du fait que ces “mesures prises à la marge ne vont pas tout solutionner”. Et quand on lui demande comment l’intercommunale va faire face à toutes ces hausses de coûts imprévisibles, Bertrand Lespagnard répond… par un long silence. Avant de se reprendre.

Sensibiliser le personnel et annoncer aux exposants et aux visiteurs des salons que la température ambiante des halls va passer de 22 à 20 degrés . Et quand toutes les économies possibles auront été réalisées, les prix de l’énergie seront répercutés sur les exposants qui eux-mêmes les mettront à charge des visiteurs. “Tout le monde doit faire des efforts, tout le monde va devoir diminuer sa consommation”, assure notre interlocuteur, avant de conclure: “Aujourd’hui, un entrepreneur qui n’a pas cette démarche environnementale, ce n’est pas très responsable. Au-delà de l’économie, cette démarche doit être dans la tête de tout le monde.” Quand il est question de (tenter de) changer les mentalités.

Il a des choses à dire, le boucher. Son objectif? Continuer coûte que coûte, donner de l’emploi, servir ses clients. Tiens, parmi ceux-ci, il y a Willy Borsus, le ministre wallon de l’Économie, par ailleurs conseiller communal à Marche. Il pourrait profiter de sa commande d’entrecôtes et de pâté d’Ardenne pour lui glisser le fond de sa pensée, déclamée à notre intention dans son arrière-cuisine. “Si les factures sont multipliées par 5, ils vont couler le pays et les PME, et s’il n’y a plus personne pour travailler, je ne sais pas où ils vont aller chercher l’argent.” Mais chez les Poës, boucher de père en fils, on ne mélange pas l’américain frais du jour et la politique. Alors on bosse et on croise les doigts, en attendant des jours meilleurs.

Cette crise énergétique, on l’a vu, frappe les boulangers de plein fouet. Et quand vous allez à Marche, tous les doigts pointent en direction de Martin et Maxime Delhaye, les deux frères qui ont repris la boulangerie paternelle en 2020. Treize points de vente et une dizaine de bâtiments, l’affaire des Delhaye se situe quelque part à mi-chemin entre l’artisanal et l’industriel.