Avis divergents du CSA et du CDJ sur les "48 heures des bourgmestres" de RTL

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a notifié un grief à RTL Belgium suite à des plaintes introduites dans le cadre de l’opération "48 heures des Bourgmestres" . Diffusée en direct sur RTL Play, RTL info et sur la page Facebook de RTL Info du 3 au 5 septembre 2018, l’opération consistait en la diffusion d’interviews des bourgmestres dans les communes de Wallonie et de Bruxelles, durant 48 heures.

Plusieurs plaignants regrettaient que cette opération mette uniquement en valeur les bourgmestres tandis que les autres tendances politiques ne bénéficiaient pas de la même médiatisation. Certains dénonçaient en outre un déséquilibre de la représentation entre femmes et hommes. En résumé: des entorses au règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale approuvé par un arrêté de la Fédération Wallonie Bruxelles. En outre, le CSA a constaté que RTL ne lui avait pas transmis son dispositif électoral comme vu par le règlement.

Après examen du dossier, le secrétariat d’instruction du CSA a estimé que la chaîne privée n’avait effectivement pas respecté les principes d’équilibre et de représentativité des tendances. Par contre il a estimé qu’elle n’avait pas porté atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le CSA a donc notifié à RTL les griefs et lui a demandé de venir s’expliquer lors d’une audition avant de prendre une décision finale. Contactée, la chaîne a indiqué qu’elle s’y rendrait pour expliquer, une fois de plus, qu’elle ne dépend pas de l’autorité du CSA mais du seul régulateur luxembourgeois.