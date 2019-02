"Ce n’est pas un hasard si nous sommes dans un tram." Didier Reynders l’aura répété plus souvent qu’à son tour, mercredi, lors d’une promenade organisée pour la presse au départ du Musée du tram de Woluwe-Saint-Pierre. L’astuce n’aura échappé à personne, les libéraux de Bruxelles soutiennent eux aussi les moyens de transport alternatifs à la voiture . Qu’on se le dise et quoiqu’en dise l’ennemi numéro un du moment, le parti Ecolo.

Une heure de ces vibrations sonores qui font le charme du tramway afin de lancer la campagne électorale, le MR ayant officialisé son quatuor de choc pour la capitale. Didier Reynders, en dépit de sa candidature à la direction du Conseil de l’Europe et Sophie Wilmès, ministre du Budget, mèneront le combat à la Chambre. Pour l’élue de Rhode-Saint-Genèse, devenue députée par la suppléance, le prochain scrutin sera un test d’importance. Au niveau régional, Françoise Schepmans, ex-bourgmestre de Molenbeek, est chargée de redonner des couleurs au parti, suivie par Vincent De Wolf, l’inoxydable bourgmestre d’Etterbeek et ex tête de liste ayant finalement accepté cette deuxième place. Tous ont décliné leurs lignes fortes dans l’attente de la validation d’un programme qui fait 300 pages et promet au moins un week-end de lecture aux journalistes. C’est encore du Didier Reynders.