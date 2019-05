Charles Michel: "à force d'exclusives, on va rendre le pays ingouvernable"

Le président du MR a tenu à mettre en garde les partis francophones après la sortie de Maxime Prévot dans L'Echo. Le président du cdH a déclaré qu'il ne voulait pas gouverner avec la N-VA. Une position, également exprimée par Ecolo et le PS, qui a donc fait réagir Charles Michel... et Bart de Wever.

De son côté, le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet a lui aussi indiqué ce mardi sur Bel-RTL qu'il n'y avait "pas de compromis possible" entre son parti et la N-VA. "Une fois pour toutes, ce sera avec le PS sans la N-VA, ou bien avec la N-VA sans le PS", avaient également clarifié les socialistes ce week-end .

"A force d'exclusives, on va rendre le pays ingouvernable, et l'on sera à nouveau à 541 jours de crise."

"Ce qui compte, c'est le projet d'un gouvernement stable, qui donne la capacité à poursuivre des réformes économiques et sociales pour le pays", a répondu Charles Michel, lors d'une visite de campagne avec l'Open Vld au centre de Bruxelles. "A force d'exclusives, on va rendre le pays ingouvernable, et l'on sera à nouveau à 541 jours de crise", a ajouté le Premier ministre du gouvernement démissionnaire.