Charles Michel se pose en rempart au "cocktail national-socialiste"

Le président du MR n'y est pas allé de main morte. Charles Michel, c'est de bonne guerre, y a évidemment défendu son bilan à la tête d'une Suédoise qui aura tenu, à six mois près, l'ensemble de la législature, ainsi que celui du gouvernement wallon de Willy Borsus, où MR et cdH auront gouverné moins de deux années. Il a donc dit vouloir poursuivre le travail au service d'un "pays stable, prospère et innovant".

Charles Michel l'a martelé: "Nous refusons les pièges de l'aventure institutionnelle. Nous ne voulons ni du séparatisme qui divise et qui déchire ni de l'ultrasocialisme qui appauvrit", a indiqué Charles Michel, agitant la menace d'une alliance entre la gauche et les nationalistes. "Ce cocktail national-socialiste, et la division et l'appauvrissement, c'est le Brexit en pire", a-t-il dit, dans une évocation à la doctrine du parti nazi.