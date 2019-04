De Wever et Nollet, deux conceptions de l'économie

3 questions à Dave Sinardet, politologue

Est-il envisageable de voir une coalition au niveau fédéral entre les verts et la N-VA?

Oui, tout est envisageable. Ce n’est pas parce qu’on s’insulte en campagne qu’on ne formera pas de coalition ensemble. Rien n’est exclu, tout dépendra des résultats. Surtout qu’après le scrutin de mai, on aura cinq années sans élections, ce qui permet aux partis de prendre un virage sans devoir s’en expliquer très vite auprès des électeurs. Ça laisse plus de libertés. Tout est théoriquement ouvert, mais il n’y a pas énormément de chances pour qu’ils gouvernent ensemble. Je vois comme plus logique une coalition avec les socialistes qu’avec les verts pour la N-VA, même si ce n’est pas évident non plus.

La N-VA est donc plus susceptible de gouverner avec le PS qu’avec Ecolo au Fédéral?

Oui, c’est en tout cas dans la lignée de ce qu’il se passe à Anvers. Il y a quelques années encore, la N-VA parlait d’une coalition avec Groen, parce qu’il était perçu comme un parti anti-establishment, qui n’était pas lié à des piliers. Mais on a vu, à Anvers, que cette coalition ne s’est pas faite et assiste à un retournement. Le nouvel ennemi est devenu Groen et il existe des alliances avec les socialistes. La situation à Anvers a donné le ton. Entre Anvers et la Région flamande, surtout, il y a un lien clair.

Existe-t-il des points de convergence entre la N-VA et les verts?

Ce sont tous deux des partis qui ne sont pas liés aux anciens piliers, comme le CD&V est lié au pilier chrétien tant au niveau des syndicats que de l’enseignement. Mais pour le reste… pas beaucoup. Sur l’immigration, il y a un fossé. Et je pense qu’il est encore plus grand qu’avec les socialistes. En fait, presque sur tous les terrains, c’est encore plus difficile qu’avec les socialistes, que ce soit sur le communautaire, sur le socio-économique, sur l’immigration…