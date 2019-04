Deux hommes, deux styles, et (très) peu de convergences

Bart De Wever et Jean-Marc Nollet ne se connaissaient pas vraiment. Et ne se sont guère rapprochés. Petite plongée dans les coulisses du débat.

Deux personnalités, deux styles. D’un côté, Jean-Marc Nollet, passé maître dans l’art du "teasing". Le débat de ce mercredi soir? Sur les réseaux sociaux, on le voit se préparer, accompagné de Kristof Calvo (Groen). On voit un extrait de journal, citant un Bart De Wever visant l’équilibre budgétaire avant le scrutin de 2019. On voit encore le nom de la station de métro Yser, signe que le coprésident d’Ecolo ne va pas tarder à arriver sur les lieux. Du côté du patron de la N-VA? Rien.

Le sent-il bien, ce débat, Jean-Marc Nollet? "Très bien", mais on n’en tirera rien de plus avant l’affrontement. "Après, tout ce que vous voulez." Concentration maximale également pour Bart De Wever. Son sentiment? "Aucune idée. Je n’ai pas encore eu l’honneur de rencontrer Jean-Marc Nollet, ni de débattre avec Ecolo." Allez, un brin de cynisme tout de même. Il se souvient de sa mission d’informateur en 2014, où il a reçu Monsieur "Moustache" Deleuze et Madame Hoyos, qui "tremblait comme une feuille". "Une expérience particulière. Cela a été difficile de combler trente minutes." Sous-entendu: Ecolo était venu non préparé, les mains dans les poches.

"Des ‘comme vous’"

Allez, il est à peine plus de 19h30. Bart De Wever et Jean-Marc Nollet investissent la scène; tiens, le second a laissé tomber l’écharpe verte. Si les échanges débutent posément – il faudra attendre le nucléaire pour que les esprits s’échauffent, après quoi tout le monde sera mûr pour la migration –, les piques sont de sortie dès les présentations. Pourquoi attendre? Rien à redire, les deux hommes sont habiles. Bart De Wever fait référence au programme vert presque plus souvent que son contradicteur. En face, Jean-Marc Nollet cite des économistes sur la hausse des salaires, mais aussi le Bart De Wever d’il y a cinq ans qualifiant la hausse de l’âge de la retraite à 67 ans de "non-sens".

Plus les thèmes défilent, plus le fossé se creuse. Bonne chance pour mettre ces deux-là d’accord. Quand Jean-Marc Nollet parle de sa "honte" quant à la politique migratoire, Bart De Wever hausse les yeux au ciel, excédé, déplorant pareille "naïveté". Dans la salle, les deux camps sont tout autant clairement délimités, il suffit d’écouter qui applaudit quand. Chacun son champion.

Après une heure et demie, rideau. "C’était un débat de bonne tenue, juge un Jean-Marc Nollet que Kristof Calvo est venu féliciter. Avec peu de convergences, puisque s’affrontaient deux visions de l’avenir, l’une fermée et l’autre ouverte."

Un brin moins de satisfaction du côté de Bart De Wever, qui a droit à son "selfie" avec un Wallon fier comme tout qui lui glisse: "Des ‘comme vous’, il en faudrait plus chez nous." Bart De Wever a assisté à ce à quoi il s’attendait. A trouvé Jean-Marc Nollet un peu "faible" sur le bilan de la gestion Ecolo à Bruxelles. "Il faut quand même savoir défendre son action politique." Et se demande: le coprésident ne se situerait-il pas un brin moins à gauche que le programme de son parti, "qui est quand même pire que celui du PS et cite cinquante fois le mot ‘taxe’"?

Ces deux-là peuvent-ils s’entendre? "Sans doute pas sur les grands thèmes fédéraux, tranche Bart De Wever. Prenez la sécurité: leurs priorités tiennent en trois pages de généralités. Mais peut-être y aura-t-il moyen de se retrouver sur des dossiers régionaux."