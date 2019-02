Elections européennes: le déclin des socialistes et du PPE profite aux libéraux et à l'extrême droite

Son avidité à truster la présidence des trois grandes institutions, Commission, Conseil et Parlement, contribue à user son image. Il endosse aussi l’impasse du Brexit et l’incapacité à gérer la crise migratoire sinon en la sous-traitant à la Turquie et la Libye, ce qui provoque la défection des centristes.

L’inconnue libérale

Les Verts auraient 45 députés, contre 52 avant . Cette perte de sept élus est en grande partie liée à l’incapacité des écologistes de s’organiser en France ou en Italie. Cette compilation n’intègre pas le dernier sondage en Belgique montrant que les écologistes deviennent la première famille politique du pays. "Les prochains sondages pourraient montrer une remontée des Verts en Allemagne et en Belgique" , dit un porte-parole du Parlement. La gauche radicale (GUE), peu visible lors de cette législature, perd six élus (46).

Les populistes de droite et l’extrême droite, agrégés dans trois groupes, seraient les grands gagnants du repli des partis traditionnels et d’une mutation sociale où l’électeur, désorienté, cherche dans la résurgence des nations une assurance pour l’avenir. Quitte à renouer avec le fascisme en Italie. ENL (Europe des Nations et des Libertés), intégrant le RN de Marine Le Pen, gagne 22 sièges à 59. Pas moins de 27 élus seraient issus de la Ligue de Matteo Salvini. L’EFDD ("Europe of Freedom and Direct Democracy"), où se trouvait le Ukip, obtiendrait 43 sièges contre 41. Les "non-inscrits" (extrême droite) reculeraient à dix sièges contre 22 avant.