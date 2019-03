Face aux listes Destexhe, le MR veut sortir de l'ambiguïté

Le MR resserre les lignes face à la menace Destexhe. On a pu déceler une petite période de flottement quant à l’appréhension du mouvement libéral dissident chez les réformateurs. Au niveau wallon, le discours s’est très vite musclé au moment de la défection de la députée Potigny . Fort de deux députés wallons, André-Pierre Puget et Patricia Potigny , Alain Destexhe avait proposé une discussion avec son ancien parti en vue du vote de la réforme des aides à l’emploi (APE) du ministre MR Pierre-Yves Jeholet, désormais privé de majorité au Parlement wallon.

Le sénateur bruxellois fut vertement remballé. Pierre-Yves Jeholet annulait finalement la rencontre et son collègue des Finances, Jean-Luc Crucke, évoquait rapidement et publiquement, au sujet des Listes Destexhe, un groupuscule de droite extrême avec lequel il serait tout simplement impossible de pactiser.

Lamotte éjecté à Woluwe

À Bruxelles aussi, certaines ambiguïtés demeuraient. Aymeric de Lamotte et Victoria de Vignoral, ex-conseillers MR, ont rejoint la liste régionale "Destexhe" mais le premier cité demeurait dans le groupe MR à Woluwe-Saint-Pierre en tant qu’indépendant. Il était seulement suspendu, ce qui traduisait sans doute quelques différends internes quant à la façon de gérer le cas de Lamotte. Cette situation n’est plus depuis lundi. "On m’a précisé que je ne faisais plus partie du groupe", confirme Aymeric de Lamotte qui aurait pourtant souhaité y rester. "C’est le groupe que je soutiens au niveau local", dit-il. C’est aussi celui d’Alexia Bertrand, cheffe de cabinet de Didier Reynders et n°3 de liste MR à la Région bruxelloise. À l’évidence, l’association de Woluwe-Saint-Pierre ne pouvait perdurer plus longtemps.