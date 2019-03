Groen veut mettre fin aux voitures de société

La disparition des voitures de société, mise en place d’une redevance kilométrique, suppression de la carte carburant … C’est ce que Groen a annoncé ce jeudi lors de la présentation de son "PaKt 2030", qui débuterait dès la prochaine législature, après les élections de mai 2019. La dizaine de mesures qui seront appliquées en faveur du climat concerneront six domaines: mobilité, énergie, industrie, logement, agriculture et nature. La présidente du parti, Meryem Almaci, appelle les citoyens, les entreprises ainsi que les autres partis à coopérer pour atteindre une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre .

Sur le plan de la mobilité, les écologistes veulent transformer les avantages fiscaux des voitures de société en un budget mobilité pour chaque employé. Au niveau des transports en commun, Björn Rozska, chef de groupe du parti au Parlement flamand, détaille l’approche prévue: "Nous voulons rendre les transports publics moins chers, plus propres et plus efficaces. D’ici 2025, 100.000 sièges seront ajoutés dans les trains et d’ici 2030, nous réduirons les temps de trajet de 30%." Il évoque également le gel du prix des tickets.