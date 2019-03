Joëlle Milquet renonce à la tête de liste cdH à la Chambre

"Joëlle Milquet a, après un bref délai de réflexion et après avoir obtenu l’accord de son président de Parti qu’elle a informé hier, décidé d’accepter ce jeudi cette proposition qui l’honore et qui lui permet de concrétiser le travail mené depuis plus d’un an au service des victimes et de s’engager désormais à l’avenir de manière active au niveau européen dans ce secteur, dans le cadre de nouvelles perspectives. En raison du caractère, dans les faits, incompatible de l’acceptation de cette fonction avec la charge d’une campagne électorale et l’élection qui s’ensuit et par respect pour les électeurs qu’elle ne tient pas à tromper sur sa disponibilité pour de pures raisons électorales, elle a suggéré à Maxime Prévot que ce soit Georges Dallemagne dont on connait les qualités et les compétences qui soit désormais la tête de liste à la Chambre des représentants. Ce choix ne signifie en rien qu’elle quitte la vie politique qui peut s’exercer à un niveau électif ou sous d’autres formes mais seulement qu’elle poursuit simplement son investissement collectif au niveau européen durant cette législature. Elle reste un membre actif de son parti, défenderesse plus que jamais des valeurs humanistes et largement impliquée dans la vie politique du cdH", explique le communiqué de presse.