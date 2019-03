Jump! For Brussels soutiendra finalement le MR

Nicolas Vanderstappen et Quentin Van den Eynde renoncent à déposer une liste concurrente comme annoncé en novembre dernier. Le duo de Jump! For Brussels soutiendra la liste de Françoise Schepmans.

Créé par les Bruxellois Nicolas Vanderstappen et Quentin Van den Eynde, le mouvement Jump! For Brussels ne déposera finalement pas de liste aux élections régionales de mai prochain.

En novembre dernier, le tandem faisait pourtant part de son dégoût pour les partis traditionnels, et en particulier le Mouvement Réformateur.

"Nous avons constaté à quel point le MR avait intégré dans son programme bruxellois ce qui lui avait manqué lors du scrutin du 14 octobre dernier: la prise en considération des enjeux urbains. C'est-à-dire des thèmes aussi importants que la mobilité multimodale, la qualité de l'air et la transition vers une économie circulaire, qui permet de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources naturelles grâce à une utilisation plus efficace de ces ressources", déclarent les deux représentants de Jump! For Brussels pour justifier leur réintégration au parti libéral.