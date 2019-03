La Constitution ne sera pas révisée avant les élections

Les débats sur le vote d'une déclaration de révision de la Constitution ont débuté ce mardi à la Chambre. Selon le président de la Chambre, même si les parlementaires et les sénateurs arrivent à un accord, il n'est pas certain que le gouvernement Michel les suivra. Ce que le groupe MR a confirmé devant les parlementaires.

Il n'y a jusqu'à présent aucun consensus politique sur la façon d'organiser les travaux du parlement d'ici aux élections. Deux options sont sur la table : soit les travaux se poursuivent jusqu'au 26 mai, soit une liste d'articles à réviser de la Constitution est approuvée, ce qui entraîne la dissolution du parlement et la convocation d'élections dans les 40 jours.

D'habitude, c'est la seconde solution prévaut. La dernière exception s'est produite en 1985 et la législature actuelle pourrait également déroger à la tradition.

Pourquoi? Une déclaration de révision de la Constitution implique d'approuver trois listes: celles du Sénat, de la Chambre et du gouvernement. Les articles qui se trouvent dans les trois listes sont révisables. S'il manque une liste, la Constitution ne sera pas révisable sous la prochaine législature. Et après un entretien la semaine dernière avec le Premier ministre, Charles Michel, Siegfried Bracke, le président de la Chambre est revenu vers les parlementaires avec plus de détails sur les intentions de l'exécutif.