"La rage taxatrice d'Ecolo", "l'essor wallon grâce au PS": la campagne est lancée!

Première sortie de Charles Michel en tant que président du MR, congrès du PS wallon à Namur et du PTB à Bruxelles, propositions de campagne d'Ecolo: on fait un débrief de la campagne pour les élections de mai prochain qui a été réellement lancée ce week-end.

Demain/mardi, il ne restera plus que trois mois avant de nous rendre dans les bureaux de vote pour élire nos responsables régionaux, fédéraux et européens des cinq prochaines années. Une campagne intense pour les partis qui a réellement démarré ce week-end. Tour d'horizon.

"On ne peut se lancer seuls dans une taxation du kérosène ou du CO2."

"La bataille du climat ne pourra être considérée comme un succès si elle débouche sur un appauvrissement et davantage d’injustice." C’est en ce termes que le Premier ministre s’est exprimé ce samedi dans L’Echo. Pour Charles Michel, nouveau président du MR, "en la matière, l’ambition de l’Europe est solide . À l’échelle du monde, c’est elle qui porte le débat climatique." Ce qui n’est sans doute pas suffisant, confesse-t-il.

Il ne veut toutefois pas que la Belgique soit la première à prendre certaines mesures et plaide pour un débat au-delà de nos frontières. "On ne peut se lancer seuls dans une taxation du kérosène ou du CO2."

→ Sur le budget mobilité : "Oui, la voiture de société est une forme déguisée de salaire. Et vous savez pourquoi? Parce que pendant longtemps, les partis de gauche ont refusé l’idée d’une baisse de la pression fiscale sur les salaires. Ce que nous avons réalisé avec le tax shift."

→ Sur Ecolo : "Que retenir des participations d’Ecolo au pouvoir? La rage taxatrice, avec les écotaxes. Et le hold-up photovoltaïque, soit une dette de plusieurs milliards à charge des générations futures." Bingo. "Peut-être devraient-ils faire preuve de modestie et tirer les leçons de leurs erreurs."

"Contrairement à ce que prétend et souhaite la N-VA, la Wallonie est en plein essor. Entre 2003 et 2016, sa croissance économique, située entre celle de la France et de l'Allemagne, a été supérieure à celle de la zone euro. En comparaison avec d'autres pays européens, le taux de croissance de l'emploi en Wallonie a été très soutenu... La vérité de ces chiffres est dure à entendre par les séparatistes", a souligné le président du PS Elio Di Rupo devant les militants du PS wallon réunis dimanche à Namur pour valider leur programme électoral. Les proposition du PS wallon sont à découvrir ici.