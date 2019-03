Le PS bruxellois en ordre de marche

Le PS de Bruxelles a annoncé ses têtes de liste de longue date. Pour la Chambre, c’est Ahmed Laaouej , chef de groupe et bourgmestre de Koekelberg, qui tirera la liste. Il sera suivi par Caroline Désir , députée échevine d’Ixelles. Karin Lalieux se concentrant sur son échevinat bruxellois, poussera la liste. Le sp.a y présentera deux candidats et renonce donc à sa liste.

Pour la Région bruxelloise, c’est Rudi Vervoort, ministre-président sortant, qui emmènera les rouges. Il sera suivi de Fadila Laanan, secrétaire d’Etat, du ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane et de Delphine Chabbert qui quitte donc ses fonctions de porte-parole et de secrétaire politique de la Ligue des familles. Une bonne pioche pour le Parti socialiste qui place une personnalité de la vie civile bien en vue sur sa liste régionale. Derrière elle, on trouve le bourgmestre déchu de Forest Marc-Jean Ghyssels et le député Ridouane Chahid.