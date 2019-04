Le fact-checking du débat De Wever-Nollet

L'Echo a vérifié les arguments de Bart De Wever et Jean-Marc Nollet. Qui a dit vrai? Faux? Réponses.

Climat

Dans le premier volet consacré au climat, Jean-Marc Nollet déplore les résultats du gouvernement flamand en matière de pollution: "L’autorité flamande nous dit que, en 2020, la Flandre ne sera qu’à -4,7% de réduction des gaz à effet de serre." Selon le francophone, il s’agit d’une faible réduction en regard de la baisse de 15,7% décidée en 2005, et voulue par l’Accord de Paris sur le climat.

L’Echo s’est procuré le rapport des autorités flamandes sur lequel se base Jean-Marc Nollet. Publié en février 2018, le document montre qu’effectivement, la Flandre n’a diminué ses émissions de CO2 que de 5%. En 2005, le nord du pays rejetait 46.286 tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, tous secteurs d’activités confondus. La projection pour 2020 prévoit un rejet de 44.084 tonnes, soit une baisse de 4,7% en 15 ans. Il ne reste donc à la Flandre que quelques mois pour réduire drastiquement ses émissions et remplir ses engagements. Bart De Wever n’a pas contesté le chiffre, préférant mettre en avant sa politique énergétique et juger des objectifs climatiques trop ambitieux qu’il estime nuisible à l’économie.