Les Verts veulent la fin des voitures de société

Ecolo a calculé que ce système coûtait de 3,5 à 4 milliards d'euros par an à l'État. L'ex-ministre des Finances Johan Van Overtveldt parlait plutôt de 2 milliards. Ecolo précise que le gain, en cas de suppression du système, serait incorporé dans un "shift alternatif écologiste et global". "Il nous faut un parc-mobilité multimodal: du vélo, de la trottinette, des voitures de location, etc. On doit réinvestir dans le train", précise encore Gilles Vanden Burre dans la Dernière heure.