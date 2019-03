"Les circuits courts, ce n'est pas Ecolo, c'est le bon sens paysan" (Sabine Laruelle)

L’ancienne ministre fédérale repart au charbon. Saluée pour son action en faveur du statut social des indépendants, elle avait quitté la politique en 2014. Elle y revient pour un Mouvement réformateur en pleine tourmente. Elle sera tête de liste aux régionales à Namur. Pour réformer la gouvernance wallonne.

On sonne, un petit chien se précipite derrière la porte en aboyant. Le come-back politique de la semaine nous ouvre cette maison de briques rouges logée au centre de Gembloux. Sabine Laruelle nous présente tout de suite son petit compagnon à quatre pattes. "Croquette", un croisé chihuahua noir adopté dans un refuge, nous accompagnera durant toute l’interview. Sabine Laruelle, c’est une figure du MR. Elle incarne presque à elle seule la revalorisation du statut d’indépendant qui fut son combat durant ses 11 années en charge des Classes moyennes au gouvernement fédéral. En 2014, elle décidait d’arrêter, de retrouver la vie civile. Mais en 2017, lorsque le MR retrouvait miraculeusement le pouvoir à la Région wallonne, elle était appelée en renfort par Pierre-Yves Jeholet, frais ministre régional, notamment pour devenir commissaire du nouveau gouvernement MR-cdH au Forem. Le week-end passé, son parti annonçait son grand retour au premier plan. C’est elle qui tirera la liste libérale pour la Région dans la circonscription de Namur. Sa motivation politique est intacte mais elle a changé, nous dira-t-elle. Mais commençons avec les conditions de ce retour.

Celui-ci est d’autant plus surprenant qu’on avait compris, à la lecture des déclarations de 2014, que le départ était définitif. "Je n’ai jamais annoncé que je ne reviendrais pas, lance-t-elle tout de go. On me croit ou on ne me croit pas, mais je n’ai jamais eu de plan de carrière. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, j’ai été dans le public, dans le privé, je me suis mise indépendante quand j’ai quitté la politique. J’ai cherché du travail, ç’a été un bel exercice d’humilité. J’en avais sûrement besoin même si je ne me suis jamais prise pour la cinquième roue du carrosse. En mai 2017, la société pour laquelle je travaillais a été rachetée par des Américains, ce qu’ils me proposaient ne correspondait plus à ce que je voulais, donc j’ai quitté, sans savoir ce que j’allais faire". C’était donc avant que Benoît Lutgen renverse la table wallonne et remplace le PS par le MR au gouvernement régional? Elle acquiesce. Elle était en préavis à ce moment-là, dit-elle. "Fin août, Pierre-Yves Jeholet m’a appelée, j’ai dit oui." Sabine Laruelle était à nouveau dans le bain politique, mais comme conseillère dans un cabinet ministériel.

Les phrases clés "Faire un stop et voir autre chose a été salutaire pour moi." "Pourquoi Hervé Hasquin est-il resté passif au bord du trottoir pendant 5 ans?" "Si on mène des politiques publiques, ce n’est pas pour des associations, des syndicats ou une union professionnelle, c’est pour les gens."

Qu’est-ce qui lui avait fait arrêter la politique, demande-t-on. "J’avais fait 11 ans non-stop, la vie d’un ministre est infernale, c’est quatre soirs par semaine, les samedis, les dimanches. J’avais atteint un certain nombre d’objectifs que je m’étais fixés au niveau du statut social des indépendants et ce qui s’était passé au MR en 2008 m’avait beaucoup marquée. Je n’ai peut-être pas une carapace aussi grosse que ce qu’on pourrait croire." Le changement de présidence entre Didier Reynders et Charles Michel?, glisse-t-on. "Oui, j’avais besoin de partir avant d’être aigrie, je commençais à pédaler dans la choucroute, à être moins motivée. Je m’étais fait tancer car mon chef de cabinet était au conseil d’administration de Publifin. Enfin tout ça. J’ai toujours dit que pour moi la politique, c’est un équilibre. Partir d’un problème, trouver des solutions, les négocier, les concerter, les financer, ça oui! J’y vais à 150%. Mais les à-côtés, les choses que je n’appréciais pas prenaient beaucoup de place dans ma tête, il était temps que j’aille m’aérer. J’avais vraiment besoin d’arrêter. J’entends beaucoup de débats sur la gouvernance, certains le mettent dans leur programme, puis donnent beaucoup de dérogations, pour moi ç’a été salutaire de faire un stop et de voir autre chose."

Interloqué, on ose la question kitsch. On se fait "people" et on va en avoir pour nos sous. Quelle différence entre la Sabine Laruelle de 2014 et celle de 2019? "J’ai changé, se livre-t-elle. Je suis devenue plus zen, sur certains aspects… Je suis quelqu’un d’assez sanguin. Quand quelque chose ne tourne pas comme je le veux, j’ai tendance à vite m’énerver. J’ai appris à relativiser, ça m’a permis de prendre des cours de couture. On se fout de moi avec ça. Mais voilà. Je fais ça avec deux copines qui ont des vies différentes des miennes." Sabine Laruelle embraye de suite sur certaines difficultés passées. "Quand on fait un CV et que personne ne vous répond, qu’on va voir des chasseurs de tête et qu’on s’entend dire qu’on ne sait pas très bien ce qu’on pourrait faire à part du lobbying auprès d’anciens collègues, on prend ça dans la figure. Bien sûr ma situation est beaucoup moins dramatique que beaucoup de demandeurs d’emploi. On m’avait dit que je serais noyée d’offres d’emploi. Rien du tout! Cela permet de relativiser car quand vous êtes dans la lumière, que vous avez un peu de pouvoir politique, tout le monde vous adore, vous êtes merveilleux! Quand vous quittez la politique cela permet de faire le tri dans les gens."

"Aujourd’hui je suis plus focus, plus sereine, plus en phase avec certaines réalités et plus convaincue qu’il faut agir, ajoute-t-elle. Pour les classes moyennes qu’on sent un peu perdues. Pour lutter contre la démagogie et les raccourcis. Les gilets jaunes manifestent, on ne peut rien dire sur les gilets jaunes! Les jeunes sont dans la rue pour le climat, on doit se mettre sur le trottoir et applaudir en disant ‘Vivent les jeunes!’ (elle tape dans ses mains). C’est très bien qu’ils manifestent mais il y a des choses qui me dérangent… et alors les réseaux sociaux, je n’y suis pas mais quand j’entends certains, quelle agressivité!"

"Ce qui fait le plus mal, c’est de voir des gens du MR dire pis que pendre et cracher dans la soupe."





À propos d’agressivité, quid des sorties ultraviolentes d’Hervé Hasquin à l’égard des responsables du parti, de l’ex-président Olivier Chastel en tête, et de la défection d’Alain Destexhe? Ça fait désordre maximal en pleine campagne. Dans quel état est le MR, demande-t-on. "Le parti est attaqué de toutes parts et ce qui fait le plus mal c’est de voir des gens du MR dire pis que pendre et cracher dans la soupe, je ne trouve ça ni correct ni brillant ni vrai. Je n’ai jamais critiqué les personnes et je ne vais pas commencer à le faire. Le MR est un grand parti populaire et nous avons des gens très impliqués. Le MR est un parti où les gens, au lieu de dire ce qu’ils pensent à l’intérieur, sortent dans la presse. Ils ont leur page. Le moment est pourtant important. La démocratie est questionnée, il y a ces marches pour le climat, les gilets jaunes, etc. Et ces images désastreuses de la politique. Voilà je ne comprends pas, je ne vois pas l’intérêt."

Destexhe? Un autocentré

Certes mais derrière un langage très violent, M. Hasquin critique le fait d’avoir choisi un président de parti en retrait derrière la figure du Premier ministre. "Mais M. Hasquin est ancien ministre. Il est donc invité au parti, s’énerve Sabine Laruelle. Est-il venu rencontrer les responsables du parti à ce moment-là? Il attaque les personnes mais qu’a-t-il fait il y a quatre ou cinq ans? Pourquoi est-il resté passif au bord du trottoir?" Et pour M. Destexhe, le parti n’aurait-il pas dû lui donner ce qu’il voulait, un espace à droite? "On a quelqu’un qui est autocentré, qui veut des choses pour lui. Quelqu’un qui n’a pas eu la place qu’il voulait et qui, comme un enfant, casse le jouet et dit puisque c’est comme ça, na, je m’en vais, analyse Sabine Laruelle. Quand je vois le niveau de Madame Potigny, qui ne connaissait à peu près rien du projet qu’elle devait voter deux jours après."

Reste que l’aventure Destexhe pourrait coûter quelques pourcents dans certaines circonscriptions, dit-on. Réponse attendue: "Une chose est sûre, il va renforcer la gauche. Le risque est là: avoir une gauche encore plus présente en Wallonie. Si l’objectif de M. Destexhe c’est plus de droite, ce n’est peut-être pas ce qu’il fallait faire." M. Destexhe estime que le MR est trop à gauche justement, interrompt-on. Agacement palpable. "Je m’en fous de M. Destexhe. Ce que j’ai appris de ma carrière, j’ai 54 ans, c’est quand on veut changer les choses c’est de l’intérieur qu’on y arrive, pas de l’extérieur. Si je reviens en politique, c’est pour cela. Pas pour commenter des Destexhe."

Le résultat, c’est aussi de l’instabilité à la Région wallonne. A-t-on bien fait, en 2017, de renverser la majorité sur une base parlementaire aussi faible? "En un an et demi, des décisions fondamentales pour la Wallonie ont été prises. En termes de gouvernance, d’efficacité d’utilisation des deniers publics. En baisse de pression fiscale, le gouvernement a fait un certain nombre de choses qui vont dans la bonne direction et c’est sur cette voie-là qu’il faut poursuivre. Si on veut que la Wallonie continue à se redresser, il y a des choses à réformer je peux vous le dire." C’est plus facile sans le PS, demande-t-on? "Je n’ai rien contre aucun parti. J’ai été 11 ans ministre fédérale avec des socialistes au gouvernement. Ici je ne suis pas au gouvernement mais il y a des choses qui ont bougé et qu’il faut amplifier. Avec le cdH, ç’a été possible." Vous êtes ministrable, votre ADN c’est l’exécutif, dit-on. "Mon ADN ça peut être la couture, j’en fais depuis 5 ans, il y a un an j’ai pris un chien je n’en avais pas avant. Mon ADN est multiforme. J’espère faire d’abord un bon score de liste. Je n’ai rien demandé pour revenir."

"Avec Alain Destexhe, le risque c’est d’avoir une gauche encore plus présente."





Quelles ambitions pour la Wallonie alors? Pourquoi se représente-t-elle, au fait? "Un, parce que j’y vis, répond-elle, lancée. Le travail que j’ai pu effectuer au Forem m’a montré qu’il y a de belles personnes dans les administrations, mais il faut approfondir les réformes, augmenter l’efficacité des deniers publics, il faut simplifier les choses de façon fondamentale. J’ai vu des dispositifs d’une complexité terrible où on demande aux entreprises des choses dont l’administration dispose déjà. Conclusion, il y a parfois un an de retard dans le traitement des dossiers. Ce n’est pas acceptable. Il faut donner de l’air. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à certains responsables mais il faudrait revoir les subsides facultatifs (des subsides accordés par les ministres, NDLR), mettre de l’objectivité là-dedans. Les APE (les fameuses aides à l’emploi dont la réforme est aujourd’hui reportée), c’est un dispositif très intéressant. Il pèse un milliard d’euros et quand nous sommes arrivés, aucune administration ne savait dire avec certitude ‘voilà où part l’argent public’. Est-ce que vous trouvez cela normal? J’ai travaillé avec le non-marchand sur le guide des dépenses éligibles. On a des secteurs qui pèsent des dizaines de millions d’euros de subventions qui intentent des actions en justice sur le simple fait d’être contrôlés."

On demande si ce n’est pas lié à un phénomène de politisation. "Non non, je ne sais pas à quoi c’est dû mais franchement, qu’est-ce que c’est que cela?" Elle évoque un autre souvenir sur le non-marchand. "On est en réunion, on parle d’une mesure pour clarifier certaines choses. Un intervenant dit en pleine réunion, ‘il y a eu chez nous un conflit d’intérêts pour le Feder (subsides européens), pour la Région wallonne on peut continuer comme cela?’". Silence. Elle reprend. "Mais enfin si on est en conflit d’intérêts avec de l’argent public, ce n’est pas acceptable. On doit rappeler que la mise à disposition de personnel est interdite, qu’il faut des marchés publics, etc. Je parle d’une infime partie du monde associatif mais j’ai tout cela qui bouillonnait en moi. Il vaut mieux regretter d’avoir agi que regretter de ne pas avoir agi. Et voilà."

Ce n’est pas possible

Et le Forem? Il faut le réformer? "Les constats sont là sur le taux d’activité, le nombre de demandeurs d’emploi, le nombre d’entreprises, leur taille. On a un gros problème de formation, il faut donc amplifier l’action lors de la prochaine législature. Ce qui me préoccupe beaucoup, c’est de voir ces jeunes qui, s’ils ne sont pas insérés dans les six mois sur le marché du travail, ont six fois moins de chance de décrocher un job. Il y a des publics très éloignés de l’emploi et encore une fois, il y a une multitude d’acteurs, il faut rationaliser l’action publique." C’est un constat posé depuis 20 ou 30 ans, dit-on. "Ben oui, il y a des choses qui sont faites, aucun gouvernement n’est resté inactif. Le MR n’avait plus été au pouvoir depuis 2004."

Au MR on entend souvent que ces constats, c’est le résultat d’un politique de gauche, d’une domination socialiste historique. "Quand je suis arrivée au gouvernement fédéral en 2003, répond-elle, j’ai trouvé un statut social des indépendants qui était catastrophique, je n’ai pas cherché à savoir qui était responsable. Ce n’est pas cela qui m’intéresse. Il y a un problème. Comment est-ce qu’on peut ensemble, dans un consensus le plus large possible, avec de vraies réformes, trouver des solutions. Ce que j’ai adoré en politique, c’est quand on me disait ‘ce n’est pas possible’. C’est ce qu’on m’a dit quand j’ai voulu améliorer le statut des indépendants, on a rigolé. Et voilà." Elle ajoute: "Il faut réformer la gouvernance. On ne peut pas laisser ces gens sans emploi. Pas pour les sanctionner, si on veut mieux lutter contre la pauvreté, il faut remobiliser les gens vers le marché de l’emploi, la propriété, tout cela est lié. Il faut des politiques plus cohérentes. Si on mène des politiques publiques, ce n’est pas pour faire plaisir à des associations, des syndicats ou même à une union professionnelle. C’est pour les gens."

Il est presque temps de conclure, mais on se rappelle que Sabine Laruelle a d’abord été connue comme représentante des agriculteurs wallons. Alors tous ces débats sur la protection de l’environnement, où en est-elle avec tout cela? "Il y a des choses qu’on connaît aujourd’hui qu’on ne connaissait pas avant. Il faut évoluer. L’utilisation des produits phyto a été réduite de façon extraordinaire, mais j’en appelle à un certain réalisme. Il faut continuer à progresser, il faut aussi que les recherches progressent et que les produits de substitution soient à disposition des agriculteurs." Et le glyphosate? "Il faut aller vers une réduction et une interdiction à terme quand il y aura des produits de substitution corrects. Les agriculteurs sont prêts à évoluer vers une agriculture raisonnée utilisant moins de produits. Il faut donc arrêter de donner une image aussi caricaturale et négative de l’agriculture. Les attaques parfois gratuites à répétition, ça commence à bien faire."

Le bio d’Argentine, non merci

Et les dadas d’Ecolo? Les circuits courts, le manger local, etc. D’accord? Convergence? Elle explose. "Alors ça, ce n’est pas Ecolo, pardon. Les circuits courts, manger local et de saison ce n’est pas Ecolo. C’est le bon sens paysan. (elle le répète trois fois) Le bon sens paysan! Les organisations agricoles ont toujours favorisé les circuits courts, les agriculteurs qui se diversifiaient dans le tourisme, dans la vente directe. Je vais vous dire, je préfère un produit local d’agriculture raisonnée qu’un produit bio qui vient d’Argentine. C’est quoi la position d’Ecolo là-dessus? Le café, le thé et le cacao, je suis agronome, j’en ai vu rarement pousser en Europe. Donc les échanges, il en faut. Retrouvons du bon sens. Arrêtons les caricatures et le poujadisme."

"Quand j’allais à l’école j’avais une boîte à tartines, j’avais des gourdes."





OK mais est-ce que l’économie de marché ne s’est pas écartée de ce bon sens paysan justement? Le visage de Sabine Laruelle se chiffonne. "Mais pas du tout, donnez-moi un exemple où le libéralisme n’a pas de bon sens? Allez-y!" Elle veut renverser les rôles, dit-elle en riant: "Vous êtes l’invité, répondez-moi!". Très bien, on déballe les arguments de la gauche: années 80, néolibéralisme, consumérisme, surproduction de déchets. Tout cela n’a pas été soutenu politiquement? "Je ne suis pas d’accord avec vous sur les termes utilisés! Non. Je parlerais plus de modernisme, de course effrénée. Quand j’allais à l’école, eh bien moi j’avais une boîte à tartines, j’avais des gourdes, hein! Bien sûr qu’on a été dans l’excès dans l’utilisation du plastique. Il faut en revenir à de justes proportions. À du bon sens." Enregistré!