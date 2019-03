Les destins contrastés des vedettes en politique

Par ailleurs, son engagement ancien sur les enjeux environnementaux devrait servir un parti qui souffre de la concurrence d’Ecolo au sein de son électorat des classes moyennes et supérieures. Et tant pis pour les autres candidats MR aux places éligibles.

Débauchages à gogo

Dans la même veine, Claude Moniquet , "expert" terrorisme habitué des plateaux de RTL, a rejoint Alain Destexhe dans sa dissidence libérale, et Gianni Tabbone , défenseur des usagers des chemins de fer sur navetteurs.be, se présentera sur une liste cdH à Liège. Ecolo enfin, annonce l’arrivée de Maroun Labaki , ex-journaliste au Soir, sur sa liste bruxelloise. Voici pour le mercato qui réservera peut-être encore quelques surprises supplémentaires d’ici la fin du mois et la clôture des listes électorales.

Pouvoir durer

D’autres parcours ont de quoi faire réfléchir. Le MR a pour habitude de recruter dans les médias. Surtout chez RTL, il faut le dire. Les ex-présentatrices Frédérique Ries et Florence Reuter ne sont pas les personnalités les plus visibles du MR mais sont parvenues à se maintenir à de beaux niveaux de responsabilités. L’une est députée européenne l’autre est bourgmestre de Waterloo. Le MR conserve également sa confiance en Olivier Maroy au terme du premier mandat de député wallon de l’ancien animateur de débats de la RTBF. Quelqu’un comme Jean-Denis Lejeune maintient un engagement politique au cdH. On peut encore citer Anne Quevrin qui, sans revendiquer les plus hautes places, a fait son nid au sein du cabinet du vice-Premier ministre Didier Reynders.