Les partis francophones prêts à revoir la fiscalité des placements

Ce que le Fédéral a modifié en 5 ans

Le gouvernement Michel a été actif en matière de fiscalité des placements au cours de la législature écoulée. Le feuilleton de la taxe sur les comptes-titres a tenu banquiers, courtiers et investisseurs en haleine pendant de longs mois. Finalement, la première application de ce tout nouvel impôt, qui consiste en un prélèvement de 0,15% sur la valeur des comptes-titres d’au moins 500.000 euros, a rapporté 226,4 millions d’euros en 2018, un montant proche de l’estimation initiale de 254 millions d’euros.

Par ailleurs, le Fédéral a introduit une taxe sur la spéculation en 2016, applicable aux plus-values réalisées dans les six mois de l’achat d’une action, au taux de 33%. Elle fut supprimée dès l’année suivante parce que non seulement, elle n’avait pas généré les revenus espérés mais en plus, elle avait fait chuter le nombre de transactions, ce qui avait nui aux recettes de la taxe boursière.

Cette dernière a par ailleurs été alourdie par l’exécutif Michel. En 2017, les plafonds de cette TOB (taxe sur les opérations de Bourse) ont été multipliés par deux. Et en 2018, les taux de la taxe boursière ont été portés à 0,12% sur les obligations et 0,35% sur les actions, contre 0,09% et 0,27% respectivement auparavant. Certains fonds ont également été touchés par cette hausse. De plus, la TOB a été élargie aux transactions réalisées via des courtiers étrangers.

Le précompte mobilier est passé de 25 à 27% en 2016 puis à 30% en 2017.

Depuis l’an dernier, les plus-values des fonds obligataires, soumises au précompte mobilier, sont taxables dès qu’un fonds détient au moins 10% d’obligations, contre 25% précédemment.

L’exonération de précompte mobilier des intérêts des comptes d’épargne a été divisée par deux en 2018. Elle est de 980 euros par personne cette année. Une autre exonération de précompte a été introduite, cette fois en faveur des dividendes d’actions pour un total de maximum 800 euros cette année. Ces deux mesures sont censées être neutres sur le plan budgétaire, l’une finançant l’autre.

L’an dernier, le gouvernement Michel a introduit un nouveau plafond à l’épargne-pension, assorti d’un taux de 25% pour le calcul de la réduction d’impôt, contre 30% pour les montants limités au plafond précédent. Cette mesure induit une perte fiscale pour ceux qui dépasseraient le premier plafond sans s’approcher suffisamment du second plafond.

De quoi rendre cette modification neutre sur le plan budgétaire.

Au rayon des cadeaux fiscaux, on note encore l’introduction du Tax shelter pour start-up, qui permet aux particuliers de financer des entreprises débutantes en recevant une réduction d’impôt égale à 30% du montant investi, voire 45% pour les très petites entreprises. En 2018, la mesure a été étendue aux entreprises en croissance, à un taux de 25%.