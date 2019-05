Quand De Wever parlait de "razzias" pour "Air Francken"

Dans un enregistrement datant de 2016 et diffusé ce mardi par la RTBF, Bart De Wever évoque des "razzias" de migrants menées à Anvers et destinées à remplir les avions de "Air Francken" pour les expulser.

Kristof Calvo, chef de groupe Ecolo à la Chambre et tête de liste à Anvers, dénonce le langage utilisé. "Ca sent la déshumanisation, tout comme le 'tsunami de migrants' de Theo Francken le week-end dernier." Le leader écologiste fait aussi le lien avec les élections de ce dimanche. "Il y a une forte crainte que l'on assiste à un 'dimanche noir' (une référence aux bons sondages pour le Vlaams Belang, NDLR), mais il y a aussi une préoccupation envers la N-VA elle-même", a ajouté Kristof Calvo. "Bart De Wever avait l'habitude d'exclure le Vlaams Belang, mais maintenant ils se ressemblent de plus en plus."