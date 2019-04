Un duel Ecolo/N-VA comme détonateur

Le duel électoral très attendu qu’organisent L’Echo et le Tijd se déroulera mercredi soir à Tour & Taxis . Dans un coin du ring: Jean-Marc Nollet , coprésident d’Ecolo et tête de liste fédérale en Hainaut. Il fera face à Bart De Wever , président de la N-VA et candidat à la ministre-présidence du gouvernement flamand. Comment les deux hommes se préparent-ils à croiser le fer? Nous n’en saurons pas grand-chose. Alors que Bart De Wever "ne souhaite pas dévoiler ses secrets de fabrication" , Jean-Marc Nollet assurait lundi n’avoir pas encore commencé à préparer la joute. "Je suis pris par le Parlement et les discussions sur la loi climat , explique-t-il. Mais le débat se déroule en soirée, j’aurai donc toute la journée de mercredi, notamment pour me pencher sur le programme de la N-VA. Je suis très content de pouvoir débattre avec Bart De Wever." Bluff?

Péril rouge

Par ailleurs, la N-VA constate que le Parti socialiste et Elio Di Rupo ne suscitent plus une hostilité, voire une peur, aussi palpable qu’avant dans l’opinion flamande. "Le PS et toutes les horreurs qu’il peut proposer ne sont plus une préoccupation majeure en Flandre", dit-on à la N-VA dont la clé du succès fut de jouer sur le péril rouge en Wallonie. "Par contre, on parle beaucoup de Groen et par extension d’Ecolo, puisque les deux partis se présentent comme une famille", ajoute-t-on. Les nationalistes flamands font un constat aisément identifiable: compte tenu de la proximité des deux partis verts, voter Groen, c’est attirer Ecolo au pouvoir. "Et probablement avec le PS en bonus", ajoute la N-VA en promettant un "débat pertinent" qui sera au cœur de l’actualité.