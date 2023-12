Le nord et le sud du pays portent-ils un regard différent sur l’actualité? C’est la question à laquelle nous tentons de répondre dans la chronique hebdomadaire d’Alain Narinx (L’Echo) – remplacé cette semaine par Quentin Joris – et de Wim Van de Velden (De Tijd), publiée simultanément dans L’Echo et De Tijd.