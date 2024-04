Qu'ils le veuillent ou non, Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) se retrouveront à la table des négociations après les élections du 9 juin. Ils sont d'accord sur un point: les bas salaires doivent percevoir un net plus important. Quant aux réformes à mettre en œuvre pour y parvenir? "Vous et moi vivons sur une autre planète."