Élections 2024: Magnette avertit De Wever qu'il ne discutera "pas une seconde" de confédéralisme

Les deux dirigeants se retrouvaient ce mardi pour un "duel" organisé par VTM et RTL-TVi, à douze jours des élections. Au terme d'une grosse heure au cours de laquelle ils ont martelé leurs divergences socio-économiques, l'Anversois et le Carolorégien ont été appelés à évoquer une possible septième réforme de l'État , au lendemain du scrutin.

Pour autant, "on peut faire des choses pour simplifier la Belgique", a-t-il convenu. "Par exemple refédéraliser certaines compétences pour un fonctionnement de l'État beaucoup plus efficace." Paul Magnette a évoqué la multitude de ministres de la Santé lors de la crise du covid, ou encore la compétence climatique.

Un "retour à l'unitarisme"

Bart De Wever a balayé ce qu'il considère comme un "retour à l'unitarisme". "Nous devons aller vers une réforme communautaire, car le pays est complètement bloqué et nous nous dirigeons vers la faillite." Le président de la N-VA a dressé un portrait "misérabiliste" d'une Wallonie engoncée dans la pauvreté et le chômage, et financée par les transferts de la Flandre. "Les Flamands en ont marre", et s'apprêtent à voter "anti-système", a-t-il dit, tout en confirmant son rejet d'une alliance avec l'extrême-droite du Vlaams Belang.