Quel eurodéputé auriez-vous été?

Le mandat des vingt-et-un députés que les Belges ont envoyés au Parlement européen en 2019 touche à sa fin. Mais savez-vous comment ils et elles ont voté? Et vous, auriez-vous soutenu le Pacte Vert? Le processus d'adhésion de l'Ukraine? La reconnaissance du gaz et du nucléaire comme énergies de transition? Faites le test!

Par Frédéric Rohart